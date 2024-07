Schokkende deal op komst? 'Carl Hoefkens laat oog vallen op ... speler Club Brugge'

Club Brugge gaat als kampioen het nieuwe seizoen in en zal daarin ook in de Champions League aantreden. Een brede kern is dan zeker op zijn plaats, maar toch moet er mogelijk een oplossing gezocht worden voor sommige spelers.

Achteraan is op dit moment de spoeling nog vrij dun voor Nicky Hayen, voorin zal hij dan weer knopen moeten doorhakken omdat er net te veel spelers aanwezig zijn binnen de kern. En dus moet er misschien wel een oplossing gevonden worden. Vooraan is het namelijk echt wel drummen als we de selectie van dit moment even onder de loep nemen. Hayen beschikt over zes basisspelers, waaronder Nilsson en Jutglà voorin, Tzolis en Nusa op links, en Skov Olsen en Skoras op rechts. Romeo Vermant op radar van NAC Breda Offensief gezien lijkt Club Brugge dus goed voorbereid op de start van de competitie, met een sterke selectie die diepte biedt. Naast de basisspelers zijn er nog Talbi, Vermant, Barbéra en Zinckernagel als alternatieven. © photonews Veel van die jongens kijken beter uit naar een andere club. Voor Romeo Vermant zou een nieuwe uitleenbeurt een optie kunnen zijn. Vorig jaar deed hij het prima bij KVC Westerlo op huurbasis, nu wenkt een ander avontuur. Volgens Voetbal International is hij alvast een optie bij NAC Breda, de club waar gewezen coach van Club Brugge Carl Hoefkens momenteel de oefenmeester is. Hij kent Vermant en zou hem graag willen hebben, al lijkt hij voorlopig nog niet vrij te zullen komen.