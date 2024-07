Moeilijke voorbereiding: Wouter Vrancken legt het uit na nieuwe nederlaag KAA Gent

KAA Gent speelde zaterdag haar laatste oefenwedstrijd van de voorbereiding tegen Zulte Waregem. De Buffalo's verloren met 0-2. Wouter Vrancken heeft dan ook wel wat te zeggen over de nederlaag tegen Essevee.

KAA Gent nam het zaterdag op tegen Zulte Waregem, een week voor het aan de Jupiler Pro League begint. Dat deden de Buffalo's met een team, vooral bestaande uit youngsters. En die verloren uiteindelijk van de tweedeklasser.

Eerder hadden de Buffalo's met een 'A-ploeg' ook al verloren van Lille in een galawedstrijd. En zo hebben de troepen van Wouter Vrancken alles bij elkaar toch geen makkelijke voorbereiding achter de rug. En het seizoen begint snel.

© photonews

Donderdag is er al een wedstrijd in de Conference League. Dan wil Vrancken er staan met een typeploeg. Hij verliest vooralsnog de moed zeker niet na de nederlagen tegen Essevee en Lille van de voorbije dagen met twee verschillende teams.

Zoektocht naar een type-elftal

"Het is jammer dat we geen resultaat konden neerzetten in de laatste oefenmatch, maar we moeten sowieso vertrouwen hebben", aldus Vrancken in een reactie op de website van KAA Gent. "Tegen Zulte Waregem miste ik nog wat energie in ons spel.

"Tegen Vikingur moet dat op de eerste plaats komen. Het is nu de puzzel leggen tegen donderdag. Afhankelijk van hoe fit iedereen is, is er hier en daar nog een vraagteken maar voorts heb ik het elftal nu wel in mijn hoofd"