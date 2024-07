Ex-coach Genk, Anderlecht en Charleroi is duidelijk: "Kreeg een aanbieding uit België"

Felice Mazzu heeft nog geen nieuwe club gevonden na zijn vertrek bij Charleroi vlak voor de Relegation Play-off. Er is echter geen gebrek aan aanbiedingen, zo laat de coach ondertussen zelf ook weten.

Zal Felice Mazzu binnenkort werk vinden in de Pro League? Dat lijkt momenteel niet aan de orde te zijn: alle clubs staan op het punt om aan het kampioenschap te beginnen en Mazzu heeft geen deel uitgemaakt van de zomerse stoelendans onder trainers.

Na zijn vertrek bij Charleroi had hij nochtans meteen elders aan de slag kunnen gaan. Eupen had hem namelijk gecontacteerd net voor de Relegation Play-off, maar de omstandigheden waren niet gunstig voor samenwerking: "Ik heb dit geweigerd, niet uit arrogantie of omdat het geen goede uitdaging was, maar simpelweg uit respect voor Charleroi," verklaarde hij aan La Dernière Heure.

Mazzu wilde zijn voormalige club niet beconcurreren voor het behoud in 1A: "Ik zag het niet zitten om terug te keren naar Mambourg in die competitie en er alles aan te doen om Sporting te verslaan dat tegen degradatie vocht, terwijl de fans me altijd hebben gerespecteerd. Dat is de enige reden waarom ik niet naar Eupen ben gegaan. Anders had ik hun voorstel aanvaard."

Felice Mazzu op weg naar een eerste buitenlandse ervaring?

Maar dat is niet alles: de voormalige coach van Union Saint-Gilloise heeft andere aanbiedingen ontvangen, afkomstig uit het buitenland. "Ik heb zeer concrete aanbiedingen ontvangen van landen in de Golfregio. Zonder in details te treden, heb ik onlangs buitenlandse voorstellen afgewezen om redenen die persoonlijk zijn," aldus Mazzu.

Felice Mazzu wil de tijd nemen om een uitdaging te vinden die bij hem past: "Ik wil niet overhaast iets accepteren, maar ik heb wel de energie om snel weer aan het werk te gaan als alle voorwaarden vervuld zijn."