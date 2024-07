Komt er een héél grote verrassing aan? 'Barça voelt zich zeker, maar Engelse subtopper gaat plots met Nico Williams lopen'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Nico Williams is gegeerd wild op de transfermarkt. De Spaanse sensatie van het voorbije EK heeft de clubs voor het uitkiezen. Al lijkt er een héél verrassende wending aan te komen.

Nico Williams heeft nog een contract tot medio 2027 bij Athletic Club. De kans dat hij komend seizoen nog in het Baskenland voetbalt is… onbestaande. De clubs staan in de rij om met de 21-jarige flankaanvaller rond de tafel te gaan zitten.

Ondertussen hebben achtereenvolgens Arsenal FC, Chelsea FC, Liverpool FC en Bayern München zich al gemeld voor de winger. Transfermarkt schat de waarde van Williams op zestig miljoen euro, maar… Williams kan voor amper 55 miljoen euro vertrekken. Die afkoopsom staat beschreven in zijn contract.

© photonews

FC Barcelona lijkt over de beste papieren te beschikken om Williams binnen te halen. Meer zelfs: Deco zat afgelopen weekend nog maar eens samen met (de entourage) van de Spaanse international. De sportief directeur van Barça heeft er alle vertrouwen in dat hij Williams kan overtuigen.

De Engelse media weten nochtans dat er een verrassende plotwending zit aan te komen. Niet één van bovenstaande topclubs, maar Aston Villa lijkt momenteel over héél goede papieren te beschikken om Williams te overtuigen.

Waar speelt Nico Williams komend seizoen?

De club uit Birmingham ziet in Williams de ideale vervanger voor Moussa Diaby. Voor laatstgenoemde - hij is op weg naar Saoedi-Arabië - gaat Aston Villa flink cashen. Het geld voor Williams is dus voorhanden.

Bovendien spreekt ook het project van Aston Villa de Spanjaard aan. The Lions maakten de voorbije jaren een gestage groei door, kampeerden vorig seizoen in de subtop én spelen volgend seizoen Champions League. Bovendien zijn de ambities voor volgend seizoen - zo komt Amadou Onana het middenveld versterken - er niet minder op geworden.