📷 'Standard zit heel dicht bij komst van ex-Rode Duivel naar Sclessin'

Standard heeft het nodige huiswerk nog te maken richting het nieuwe seizoen. Al zou er nu wel een voormalige Rode Duivel op komst zijn.

Begin deze maand was al te horen dat Standard een poging wou ondernemen om Christian Kabasele binnen te halen. Het dossier van de voormalige Rode Duivel zou in een beslissende fase zitten.

Kabasele ruilde vorige zomer het Engelse Watford in voor het Italiaanse Udinese, een transfer van 6,5 miljoen euro waarbij Mogi Bayat een dikke vinger in de pap had.

Onze landgenoot begon als basisspeler aan de competitie, maar kreeg steeds minder en minder speeltijd. In 2024 kwam hij amper aan twee speelminuten.

Standard zag een opportuniteit in Kabasele, al lijkt vooral zijn loon een probleem te zijn. Volgens de Italiaanse transferjournalist Nicolo Schira zit het dossier echter in zijn laatste rechte lijn.

Kabasele ligt nog tot midden 2025 onder contract bij Udinese. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op dit moment op slechts 1 miljoen euro.