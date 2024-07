Union SG, Cercle Brugge en KAA Gent weten waar ze zich aan mogen verwachten: een blikje op de mogelijke tegenstand

Zowel in de Champions League, de Europa League als de Conference League werd ondertussen geloot voor de derde voorronde. En dus weten de Belgische teams (onder voorbehoud dat ze doorgaan de komende twee weken) ook meteen wie hun mogelijke tegenstanders zijn.

Maandag werd er bij de UEFA geloot voor de derde voorronde van de Champions League. De Belgische vice-kampioen en bekerwinnaar Union Saint-Gilloise was geen reekshoofd in het niet-kampioenenspoor en moest zich dus aan een klepper verwachten.

Het kon Lille, Rangers of RB Salzburg worden, maar met Slavia Praag lijkt de loting op het eerste zicht mee te vallen. Het team speelde op de eerste speeldag in Tsjechië meteen 0-0 gelijk bij Slovacko, vorig seizoen eindigden ze knap tweede op vier punten van Sparta Praag.

© photonews

Met Oscar (8,5 miljoen euro), Jurasek (8 miljoen euro) en Zafeiris (7 miljoen euro) hebben ze volgens Transfermarkt wel een paar heel stevige spelers in de rangen zitten. Tomas Chory kennen we dan weer nog van bij Zulte Waregem in het seizoen 2020-2021.

De heenwedstrijden in de derde voorronde worden gespeeld op 6 en 7 augustus, de terugmatchen op 13 augustus. Als Union SG doorstoot, dan moet het nog een laatste kwalificatieronde overleven richting de groepsfase van de Champions League. Dan zijn dezelfde ploegen ook meteen de mogelijke tegenstanders.

Europa League

Cercle Brugge treft deze en volgende week donderdag Kilmarnock, de nummer vier van vorig seizoen in Schotland. De Vereniging speelt eerst thuis, daarna uit. In de derde voorronde treft Cercle Brugge, als het zich weet te kwalificeren, de winnaar van het duel tussen Molde (Noorwegen) en Silkeborg (Denemarken).

© photonews

Als het verliest? Dan komt het in de derde voorronde van de Conference League terecht. Dan is de tegenstander de winnaar van het duel tussen KUPS Kuopio (Finland) of Tromsø IL (Noorwegen). Vier mogelijke tegenstanders dus, maar al zeker een ploeg uit Scandinavië voor de kiezen.

Molde staat dit seizoen na vijftien speeldagen derde in de Noorse competitie, Tromsø IL staat dan weer pas twaalfde. Silkeborg is in de Deense competitie net begonnen, KUPS is de verrassende leider in Finland. De derde ronde wordt gespeeld op 10 en 17 augustus, in beide competities.

Conference League

KAA Gent speelt deze week de heenwedstrijd van de tweede voorronde in de Conference League tegen Vikingur uit de Faröer Eilanden. Als ze doorstoten, dan mogen ze ook naar de derde voorronde in die beker.

Als de Buffalo’s Vikingur uitschakelen dan treffen ze in de derde voorronde de verliezer van Molde (Noorwegen) of Silkeborg (Denemarken). De scouts van Cercle Brugge en KAA Gent zullen dus mogelijk samen kunnen reizen. Deze wedstrijden worden afgewerkt op 10 en 17 augustus. De Buffalo's spelen eerst buitenshuis.