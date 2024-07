OFFICIEEL: Beerschot heeft weer beet en haalt versterking bij Club Brugge

Beerschot is bij Club Brugge gaan shoppen. Nick Shinton verlaat blauw-zwart na acht seizoenen.

Beerschot was op zoek naar een extra doelman en heeft die nu ook gevonden, in België. Nick Shinton verlaat Club Brugge na acht jaar en maakt de overstap naar de Antwerpse club.

Hij stond de laatste drie seizoenen in doel bij Club NXT in de Challenger Pro League. De doelman kwam in 2017 aan bij Club. Hij kwam uiteindelijk 61 keer in actie voor Club NXT en hield daarin 10 keer de netten schoon.

Shinton reageerde ook al kort op zijn transfer op de clubmedia van Beerschot. "Of ik me de matchen tegen Beerschot hier nog herinner? Zeker en vast. Ik herinner mij vooral hoe luid de fans waren. Zowel hier in het stadion als op Schiervelde. Het waren altijd moeilijke matchen, maar ik kijk er naar uit om nu met de steun van de fans te kunnen spelen."

"Ik weet dus perfect wat er hier van een keeper verwacht wordt. Ik denk dat ik ook in dat plaatje pas. Ik kan voetballen, ben het gewoon om ver uit mijn doel te staan en sta ook mijn mannetje op hoge ballen", gaat Shinton verder.

"Maar uiteraard denk ik ook dat ik nog veel groeimarge heb. Daarom dat ik ook kies voor deze overstap. Ik ben dan ook blij dat ik met Beerschot een niveau hoger kan gaan spelen."

"Bij Club Brugge trainde ik al met de beste spelers van België en kon ik wedstrijden afwerken op profniveau bij Club NXT. Nu kan ik hopelijk ook tegen die spelers echte matchen met inzet keepen. Ik ga er alvast alles aan doen om hier zo veel mogelijk stappen te zetten", besluit hij.

All the best, Nick. Bedankt voor alles! 💙🖤 — Club NXT (@ClubNxt) July 23, 2024