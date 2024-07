Jan-Carlo Simic onthult dat hij sprak met een voormalige Anderlecht-speler: "Hij heeft me geholpen bij mijn keuze"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Anderlecht heeft onlangs haar eerste zomertransfer kunnen voorstellen met Jan-Carlo Simic. Hij onthulde nu dat hij voordat hij tekende, nog met een ex-Anderlecht-speler heeft gepraat.

Onlangs kon Anderlecht met trots bekendmaken dat Simic een contract tekende. Hij kwam over van AC Milan, waar nu nog een voormalige Anderlecht-speler rondloopt.

En dan hebben we het over Alexis Saelemaekers. De winger tekende daar in 2020 een contract. Zo kennen de twee elkaar wel, hij heeft Simic zelfs raad gegeven.

""Ik heb met Alexis Saelemaekers gepraat. Het was een normale conversatie, hij kon alleen maar mooie dingen zeggen over de club en haar geschiedenis", onthulde de nieuwste aanwinst van paars-wit bij de clubmedia.

"Hij zei dat het een perfecte stap zou zijn voor mij. Hij heeft me geholpen met het maken van mijn keuze." Simic luisterde duidelijk aandachtig naar het advies.

Hij tekende een contract tot juni 2029 in Brussel. Anderlecht zou slechts drie miljoen euro betaald hebben voor de centrale verdediger.