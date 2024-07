'Opmerkelijke fase in transferverhaal van Zinho Vanheusden'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zinho Vanheusden heeft zijn transfer beet. Onze landgenoot speelt volgend seizoen in de Jupiler Pro League.

Zinho Vanheusden ligt nog twee seizoenen onder contract bij Inter Milan, maar daar past hij niet meer in de plannen van de club.

Ook de voorbije drie seizoenen speelde onze landgenoot elders, met uitleenbeurten aan Genua, AZ Alkmaar en Standard. Nu maakt hij een transfer richting Jupiler Pro League.

De voorbije dagen werd duidelijk dat KV Mechelen in pole position lag om onze landgenoot binnen te halen. Hij wou graag in België voetballen, omdat hij in september vader wordt.

Vanheusden legde al met succes zijn medische proeven af. Officieel is de transfer nog altijd niet aangekondigd, maar vandaag trainde Vanheusden wel al mee Achter De Kazerne, zo meldt Het Laatste Nieuws.

Hij moet de grote leider worden van de defensie van Malinwa. Een knieblessure gevolgd door een rugblessure hielden hem het voorbije seizoen lange tijd aan de kant.

Uiteindelijk maakte hij in de slotwedstrijd van de Europe Play-offs zijn wederoptreden bij Standard, in de uitwedstrijd op KV Mechelen.

Eerder werd door KV Mechelen met José Marsa al een linksvoetige centrale verdediger binnengehaald. De club greep wel naast Rein Van Helden die enigszins onverwacht verlengde bij STVV.