Nicky Hayen grijpt stevig in na verloren Supercup: "Ben hard geweest, maar met een reden"

Club Brugge opent de competitie in eigen huis tegen KV Mechelen. Na de verloren Supercup lijkt het al van moeten voor trainer Nicky Hayen.

Een nederlaag in de Supercup was duidelijk niet iets waar ze in het Jan Breydelstadion mee rekening gehouden hadden. Tegen KV Mechelen moet er gewonnen worden, of er is al sprake van een kleine crisis.

Op zijn persconferentie verraste Nicky Hayen meteen door te stellen dat zijn volledige kern, op Meijer en Sabbe na, beschikbaar is. Dus ook mannen als Skov Olsen en Ordonez die pas maandag van de partij waren.

“Ook zij zijn er bij, al zijn zij nog geen honderd procent”, knikte Hayen. Maxim De Cuyper zou zelfs in het basiselftal starten, zo is het vermoeden terwijl ook hij pas een week bij het team is.

Ook Siquet, deze week officieel binnengehaald. De Supercup was alleszins een stevige waarschuwing voor Hayen en Club Brugge. “Er is een goed gesprek geweest en ik mag zeggen dat ik op training een reactie heb gezien van mijn groep. Op basis daarvan denk ik dat we klaar zijn voor Mechelen.”

Er moet dan ook gewonnen worden. “Kwaliteit en intensiteit is iets dat je élke wedstrijd moet leveren. Maar ook de balcirculatie en dynamiek in de ploeg moet beter. Na Union was ik redelijk hard, maar wel met een reden. Het was een valse start.”