"Schandaal en circus": Argentijnse bondscoach niet te spreken na openingsmatch op Spelen

In Argentinië spreken ze van een schandaal op de Olympische Spelen. Zelfs Lionel Messi mengde zich in het debat.

Argentinië verloor zijn openingsmatch op de Olympische Spelen met 2-1 van Marokko, al werd het een wedstrijd die in absolute chaos eindigde. Wat er precies allemaal gebeurde kan je hier nog eens nalezen.

“Dit is het grootste circus van mijn leven”, zei de Argentijnse bondscoach Mascherano na afloop van de wedstrijd. Hij keek zijn ogen uit toen de gelijkmaker twee uur later afgekeurd werd.

“Ze hebben ons op geen enkel moment verwittigd dat er naar de goal zou worden gekeken. De wedstrijd werd gestaakt vanwege de veiligheidssituatie. Op de website van de Spelen stond de uitslag: 2-2.”

De wedstrijdleiding kwam niet naar de kleedkamer. “Het is echt een schandaal. Dit is geen wijktoernooi, maar de Spelen. Hoe is het ook mogelijk dat het spel zeven keer werd stilgelegd in de tweede helft omdat er iemand het veld op rende?”, vroeg hij zich af.

En er was nog meer voor de Argentijnen, die ondertussen ook klacht indienden bij de FIFA. “Dinsdag werd er tijdens de training bij ons ingebroken. Er zijn toen juwelen gestolen van Thiago Almada. We wilden daar geen aandacht aan geven, maar zeker na een dag als vandaag voelen we ons voor de gek gehouden.”