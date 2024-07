'Voormalige sterkhouder van Antwerp én Anderlecht zit in een zetel en ziet drie clubs vechten om zijn handtekening'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Wesley Hoedt is gegeerd wild op de transfermarkt. Enkele Turkse clubs willen de Nederlander binnenhalen, maar Watford FC doet moeilijk. De voormalige verdediger van RSC Anderlecht zit in een zetel.

Wesley Hoedt verruilde RSC Anderlecht voor Watford FC tijdens de wintermercato van 2023. De Engelsen betaalden amper twee miljoen euro voor de Nederlander, maar de verdediger werkte zich meteen op tot sterkhouder en zelfs aanvoerder van het team.



De Turkse media weten dat er bij Besiktas JK én Trabzonspor een contract voor drie seizoenen klaar ligt voor Hoedt. Meer zelfs: de 30-jarige verdediger kan er op financieel vlak een heel goede zaak doen.





Watford wil echter niet meewerken. De Turken bieden amper één miljoen euro, terwijl Watford pas wil praten als er drie miljoen euro op tafel komt én als ze een waardige vervanger hebben gevonden voor Hoedt.



De Nederlander zelf zit ondertussen in een zetel. In Turkije wacht hem een mooi loon, maar als Watford het been blijft stijf houden staat Hoedt héél sterk aan de onderhandelingstafel. Zijn contract loop medio 2025 immers af.

De Nederlander voetbalde tussen 2019 en 2020 voor Antwerp én tussen 2021 en 2023 voor Anderlecht. Het was uiteindelijk de komst van Jan Vertonghen naar Brussel die ervoor zorgde dat hij naar de uitgang werd begeleid.