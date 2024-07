Dan toch geen nieuwkomer van KAA Gent? Ploeg trekt stekker uit miljoenendeal

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Aimé Omgba leek deze week na een heuse transfersoap dan toch speler van KAA Gent te worden. NAC Breda ging akkoord met een betaling in drie termijnen. Maar een paar dagen later is er weer iets helemaal anders aan de orde van de dag.

Het was al een tijdje een transfersoap, maar uiteindelijk leek het erop dat de deal rond Aimé Omgba dan toch zou doorgaan. Daarbij zou er een transfersom van bijne drie miljoen euro betaald gaan worden in drie schijven.

Beide ploegen waren het erover eens en zo leek de deal er dan toch te gaan komen na heel wat palaveren. Hij ging daarna zijn medische testen bij de Buffalo's uitvoeren, maar daarbij zou iets aan het licht zijn gekomen.

© photonews

En dus (voorlopig) geen contract tot 2028 voor Omgba bij KAA Gent, want De Buffalo's wilden opnieuw rond de tafel gaan zitten met NAC Breda. Die trekken nu echter de stekker definitief uit de onderhandelingen met de Belgen.

NAC laat op haar webstek weten niet meer opnieuw rond de tafel te gaan zitten. En dus eist de club de speler meteen weer op, waardoor er een zoveelste wending komt in wat nu al een lang verhaal is in verschillende episodes.

Omgba blijft bij NAC Breda

"Aimé is nog steeds contractspeler van NAC Breda. Na een proces van weken is er genoeg waardevolle tijd in de voorbereiding op een loodzwaar seizoen verloren gegaan, zowel voor Aimé als voor de club", aldus Technisch Directeur Peter Maas.

"Onze verantwoordelijkheid ligt bij de club, selectie en haar spelers en daarmee willen we een mooi en succesvol jaar realiseren. Deze duidelijkheid helpt hierbij en zorgt ervoor dat we snel voor over kunnen tot volledige focus met het team, zonder afleiding."

Nieuws dat ook bij de Buffalo's aankwam als een donderslag bij heldere hemel. Er is nog niet geweten of Gent de onderhandelingen nog opnieuw aangezwengeld zal krijgen én of dat ondertussen nog de bedoeling is.