Imke Courtois wil voetballers toch niet helemaal neersabelen: "Je mag het echt niet vergelijken"

Imke Courtois mag voor de gelegenheid eens een cliché over voetballers tegenspreken. Dat ze minder zware prestaties leveren dan andere topsporters, wil ze niet gezegd hebben.

In De Zondag laat Imke Courtois in principe haar analyses over de Jupiler Pro League-matchen los, maar die moeten nog even op zich laten wachten. Omdat de ex-voetbalster voorlopig volledig in de modus rond de Olympische Spelen zit. Ze zal ook haar steentje bijdragen rond de berichtgeving over de Spelen op VRT.

Ze kijkt er naar uit om op de Olympische Spelen ook vele kleinere, minder bekende sporten te ontdekken. "En ik kan ongelofelijk genieten van turnen. Zoals van Nina Derwael op de brug met ongelijke leggers. Dan zit ik ademloos te kijken. Oh neen, er niet naast grjipen! Oef!" Minstens evenveel beleving als bij het voetbal dus.

© photonews

Er wordt dan ook eens gesteld dat wielrenners, gymnasten of atleten wel wat andere atletische prestaties leveren dan voetballers. Het imago heerst nog altijd dat zij disproportioneel veel aandacht krijgen voor de fysieke arbeid die ze moeten neerzetten. Imke Courtois grijpt haar kans om dat toch enigszins te nuanceren.

"Ik begrijp wat je bedoelt, maar je mag het echt niet vergelijken. Topvoetballers leveren ook zware fysieke prestaties en moeten er niet één keer om de vier jaar, twee keer per week staan." Dan gaat het vooral over spelers bij voetbalploegen die ook in Europese competities in actie komen, bij de topploegen dus.