Oscar Garcia met een hulpkreet naar zijn bestuur om beter te doen dit seizoen

Oscar Garcia was niet ontevreden na het gelijkspel tegen Beerschot. Al beseft hij ook dat er nog wel wat werk aan de winkel is en dit vooral in de aanval.

OH Leuven kwam niet verder dan een 0-0 gelijkspel op het veld van Beerschot. Beerschot en OH Leuven hebben nog heel wat werk voor de boeg deze zomer. Daar kon Oscar Garcia wel mee leven.

Moeilijke eerste helft

"We wisten dat we gingen afzien in de eerste minuten. Dit is normaal als je tegen een ploeg speelt die juist is gepromoveerd. Ze spelen met veel energie omdat ze juist terug op het hoogste niveau zijn en zeker de eerste wedstrijd thuis", opende Garcia zijn persconferentie na de wedstrijd.

"De eerste 20 minuten waren ze beter dan ons. Dit met de bal, niet zozeer met kansen creëren. Het gevoel was wel dat ze de wedstrijd controleerden. Nadien kwamen we terug in de wedstrijd"

Ingrijpen tijdens de rust

Indien OH Leuven iets wou grijpen bij Beerschot dat moest er iets veranderen met de rust. "Tactisch hebben we ingegrepen tijdens de rust. We hebben het aantal zaken veranderd en hierdoor werden we beter tijdens de tweede helft", vervolgde Garcia.

Garcia kwam terug op de nagel waarop hij vorig seizoen ook al op hamerde. "Net zoals vorig seizoen hebben we te weinig aanvallers. We kwamen hier met een halve aanvaller (Thorsteinsson zat op de bank, maar was niet fit. n.v.d.r.) en momenteel hebben we geen andere aanvallers.

Lof voor Matijas

De doelman van Beerschot speelde een sterke wedstrijd. Dit had Garcia ook gezien. "Als de doelman van de tegenstrever de beste man op het veld is dan denk je dat je een goede wedstrijd hebt gespeeld. De eerste 20 minuten waren echter zo slecht dan je weinig aanspraak kan maken op meer", toonde Garcia zich realistisch.

