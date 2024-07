📷 Dit hadden we niet zien aankomen: 'Fikse transferdomper voor Royal Antwerp FC'

Vorige week liet transferjournalist Sacha Tavolieri weten dat Pierre Dwomoh deze week naar Canada zou vliegen om er zijn transfer naar Toronto FC in orde te brengen.

Er werd gesproken van een persoonlijke deal voor vier seizoenen en een transfersom van 1 miljoen euro die Antwerp nog kon cashen. Het contract van Dwomoh loopt nog tot midden 2025.

Voor Dwomoh is er geen toekomst meer bij Royal Antwerp FC. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan RWDM en daar deed hij het helemaal niet slecht.

Dwomoh zou bij zijn terugkeer bij Antwerp zelfs niet meetrainen met de A-kern. Tavolieri meldt nu echter dat er toch geen akkoord is over de transfersom.

De deal staat voorlopig dan ook on hold. Zonder namen te noemen zegt de transferjournalist dat er andere ploegen informeren om een deal te sluiten.

❌🛫 Pierre Dwomoh still in Belgium and won't fly to Toronto for the moment. #TorontoFC still not agreed on transfer fee with Royal Antwerp FC and other clubs are pushing now... More to follow 🔜 #RAFC #JPL #mercato https://t.co/HFdjsW4CZx pic.twitter.com/F5V555jktQ