Doelpuntenmaker stuikt op het veld in elkaar terwijl zijn vader staat te kijken

In West-Vlaanderen werd de bekermatch tussen Beernem en Damme opgeschrikt door een ernstig voorval. Een speler van de thuisploeg stuikte er plots in elkaar.

Milan Carels had in het openingskwartier gescoord voor Beernem, maar op slag van rust sloeg het noodlot toe. De speler zakte plots in elkaar en bleef roerloos liggen.

De sportief verantwoordelijke van de club stond met de vader van de speler naar de wedstrijd te kijken toen het voorval gebeurde.

Eventjes was er paniek. “Plots deed een speler teken dat hij verzorging nodig had en de scheidsrechter legde het spel stil”, vertelt de verantwoordelijke aan de Krant van West-Vlaanderen.

“Op hetzelfde moment zakte Milan Carels een eind verderop levenloos ineen. Na een klein moment van paniek snelde iedereen met medische kennis naar de ongelukkige speler, onder meer een dokter in spe en een verpleegkundige.”

De eerste onderzoeken wijzen aan dat er geen hartprobleem zou zijn. “Hij stuurde ons trouwens vanuit het ziekenhuis een bericht dat hij wenst om vlug opnieuw tussen de ploegmaten te staan. Hij stak trouwens in bloedvorm, want in de laatste tien wedstrijden scoorde hij telkens.”

De speler had geen voorgeschiedenis en zijn hart zou altijd blijven kloppen zijn. De wedstrijd werd in onderling overleg tussen beide ploegen stopgezet.