Marc Degryse trekt één grote conclusie na openingsspeeldag in Jupiler Pro League

Het was een triestige eerste speeldag in de Jupiler Pro League. Nog nooit werd er zo weinig gescoord, maar ook voetballend stelde het weinig voor.

Marc Degryse had totaal wat anders verwacht van de openingsspeeldag in de Belgische competitie. “Een opoffering om naar te kijken, dat was de eerste speeldag van de Jupiler Pro League”, vertelt hij in Het Laatste Nieuws.

In de acht matchen die geprogrammeerd stonden vielen er slechts acht doelpunten. Degryse kan geen competitiestart herinneren met zo weinig lef en spektakel. De analist komt spontaan uit bij het feit dat het gewoon nog te vroeg is.

“Je hebt als voetballiefhebber net het EK achter de rug en met de Olympische Spelen zit je naar andere sporten te kijken. Misschien zit dat ook in de hoofden van de spelers? Al zou je verwachten dat je je in de eerste match wil laten zien.”

Transfermarkt moet nog beginnen

Bovendien zullen de ploegen die je nu zag spelen er binnen een maand totaal anders uitzien, omdat bijna iedereen nog veel werk heeft op de transfermarkt.

“De markt is nog niet op gang gekomen en in augustus moet het grote aan- en verkopen beginnen. Je hebt ook het gevoel dat de clubs er zelf vrede mee hebben. Nochtans is het beter om nu al je punten te pakken in plaats van aan het einde van het seizoen, op speeldag 29 of 30, nog alles op alles te moeten zetten om de top zes te halen.”