Westerlo-bestuurder bevestigt interesse van Anderlecht én Club Brugge: "Maar het dossier is een pak complexer dan het lijkt"

KVC Westerlo doet er alles aan om Emin Bayram definitief naar Het Kuipje te halen. De Belgische eersteklasser rekent zich echter nog niet rijk. "Daarvoor zijn er veel te veel clubs geïnteresseerd."

Emin Bayram voetbalde vorig seizoen al op uitleenbasis voor KVC Westerlo. De 21-jarige verdediger werkt de voorbereiding momenteel af bij Galatasaray SK, maar hij lijkt er geen toekomst meer te hebben.

Westerlo heeft al eventjes een mondeling akkoord met Bayram op zak. Ook met Cim Bom Bom zaten De Kemphanen al rond de tafel. Er wordt gewag gemaakt van een transfersom van twee à drie miljoen euro. Via enkele bonussen kan de totale prijs oplopen tot vier miljoen euro.

© photonews

"We proberen om de transfer zo snel mogelijk af te ronden", is Hasan Cetinkaya héél transparant in Gazet van Antwerpen. "Maar het is een enorm moeilijk dossier. De speler staat in de belangstelling van een pak clubs."

"Club Brugge en RSC Anderlecht tonen interesse", benoemt de vice-voorzitter van Westerlo de concurrentie. "Maar ook enkele clubs uit Frankrijk en Nederland willen Bayram graag binnenhalen."

Waar speelt Emin Bayram volgend seizoen?

Bovendien zijn ook de fans van Galatasaray niét opgezet met een transfer van het jeugdproduct. "Ze zijn zelfs een petitie gestart op de sociale media om Bayram in Istanboel te houden. Het dossier is een pak complexer dan het lijkt."