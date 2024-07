'KV Kortrijk wil gaan shoppen in eigen land en denkt aan Standard-speler'

KV Kortrijk toont interesse in Alexandro Calut. De verdediger is teruggekeerd naar Standard, na zijn uitleenbeurt aan OH Leuven.

Terwijl hij enkele seizoenen geleden werd opgenomen in de A-kern door Mbaye Leye en Luka Elsner, heeft Alexandro Calut twee moeilijke jaren achter de rug. Tijdens het seizoen 2022/2023 speelde hij met SL 16, om zo het ritme in 1B te behouden. Vorig seizoen werd de speler uitgeleend aan OH Leuven, met als doel ervaring op te doen in 1A. Maar in de voorbereiding kreeg hij meteen met enorm veel pech te maken. Hij liep een gescheurde knieband op. Calut was het hele seizoen onbeschikbaar en kon geen enkele wedstrijd spelen. Wat is de toekomst van Calut bij Standard? Onder Ivan Leko zou hij wat meer zijn kans kunnen krijgen. De Kroatische trainer liet de 21-jarige linksachter invallen tegen KRC Genk. Hij mocht ongeveer een kwartier spelen. Maar zal hij bij de Rouches blijven? Volgens SudInfo heeft KV Kortrijk interesse getoond in Calut. De Kerels zouden echter nog geen formeel bod hebben uitgebracht.