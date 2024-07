📷 'Nieuw bod: Engelse ploeg laat niet los voor target van Standard'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Standard blijft in gesprek met West Bromwich Albion. De Engelsen dringen stevig aan om Isaac Price binnen te halen.

Standard zit in moeilijke papieren op financieel vlak. Elk miljoen dat men kan pakken via een uitgaande transfer is meer dan welgekomen op Sclessin.

De Rouches trekken zelf spelers aan die ze via een beperkt budget of transfervrij kunnen weghalen bij andere clubs. Maar zelf wordt de ploeg helemaal kaal geplukt.

Zo is er al een tijdje de nodige interesse voor Isaac Price. De sterkhouder staat in de belangstelling van Preston North End en West Bromich Albion. Er zou een 5-jarig contract klaarliggen voor de ex-speler van Everton.

Vooral die laatste blijft aandringen om de speler binnen te halen. Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri heeft de club een nieuw bod uitgebracht op Price.

Standard zou graag 2 miljoen euro vangen, de marktwaarde volgens Transfermarkt voor de speler. Hoeveel het nieuwe bod bedraagt is niet duidelijk.

Price zelf ziet, gezien de situatie van de club, een transfer zelf ook helemaal zitten. Hij ligt nog tot 30 juni 2027 onder contract aan de boorden van de Maas.