Moet Charleroi binnenkort afscheid nemen? Franse club doet bod op kapitein

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Adem Zorgane, die zijn honderdste wedstrijd voor Charleroi speelde tegen Antwerp, zou deze zomer Mambourg kunnen verlaten. De Algerijnse middenvelder staat in de belangstelling van Stade de Reims.

Adem Zorgane arriveerde in juli 2021 bij Sporting Charleroi, hij kwam toen over van van Paradou AC. Nu wordt de Algerijn al zeker een jaar lang gelinkt aan een vertrek.

Tijdens de eerste speeldag van de competitie tegen Antwerp, was de 15-voudige international die in januari 25 jaar wordt, niet op zijn best. Net als vaak vorig seizoen, zeker op het einde.

Adem Zorgane op weg naar Stade de Reims?

Adem Zorgane haalt niet langer het niveau dat hij had een jaar na zijn aankomst. Gezien zijn hoge marktwaarde, zou een vertrek misschien wel de beste oplossing zijn voor iedereen.

Dat zou er deze zomer van kunnen komen. Volgens onze informatie zou Stade de Reims een poging willen wagen voor Zorgane. Zijn marktwaarde wordt op vijf miljoen euro geschat.