Sterkhouder KAA Gent tankt steeds meer vertrouwen: "Dit is nog maar het begin"

Davy Roef kwam vanuit de jeugd van RSC Anderlecht na een huurbeurt aan Deportivo La Coruna uiteindelijk op huurbasis bij Beveren terecht. In 2020 plukte KAA Gent hem weg uit het Lotto Park, ondertussen heeft de gewezen Belgische jeugdinternational vele stappen gezet.

Vorig seizoen begon hij andermaal niet in doel bij KAA Gent en werd de voorkeur nog gegeven aan Paul Nardi. En ook na Nieuwjaar moest hij een paar keer zijn plek in doel afstaan aan nieuwkomer Daniel Schmidt.

Gaandeweg speelde hij zich echter opnieuw in de ploeg onder Hein Vanhaezebrouck en in de play-offs liet hij prima zaken zien. Hij pakte uit met drie clean sheets in negen wedstrijden en deed af en toe een paar prima reddingen.

© photonews

Ook in de wedstrijd om Europees voetbal bij Genk was hij een van de belangrijkste spelers. Door de 0-1 zege mocht Gent dit seizoen de Conference League in. En ook in Kortrijk op speeldag 1 van het nieuwe seizoen liet Roef zich meteen zien.

Vertrouwen getankt

"Ik heb een drietal goede ballen kunnen pakken en voelde me ook heel goed op de hoge ballen. Ik heb steeds meer vertrouwen, dat klopt", aldus Roef in een reactie in de catacomben van het Guldensporenstadion na de 0-1 zege.

"Hun hoge druk in de tweede helft was even schrikken, maar we zijn er mee omgegaan. Dit geeft ook vertrouwen aan de verdediging. We zijn het seizoen begonnen met twee zeges, maar dat is nog maar een begin. Zo doorgaan zou ik zeggen."