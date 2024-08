Een erg mooie zet: Spaanse ex-international is op weg naar OH Leuven

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

OHL zou weleens een mooie deal kunnen sluiten deze transferperiode. Een voormalige Spaanse international zou namelijk transfervrij naar Leuven kunnen komen.

Oud-Heverlee Leuven zou weleens een van de mooiere deals van deze transferperiode kunnen sluiten. Dat nadat het al namen zoals Birger Verstraete (ex-Rode Duivel) en William Balikwisha naar Den Dreef haalde.

Volgens Het Laatste Nieuws staat OHL op het punt om Oscar Gil (26 jaar) te contracteren. Hij is sinds het einde van zijn contract bij Espanyol transfervrij. Een naam die misschien niet veel zegt voor wie de Spaanse competitie niet nauwlettend in de gaten houdt.

Maar Oscar Gil had zich opgewerkt tot een vaste waarde bij Espanyol, zowel op de hoogste klasse, als in de tweede divisie. Gil speelde in totaal 114 wedstrijden voor Espanyol.

In 2021 werd hij zelfs Spaans international. Hij heeft één cap achter zijn naam staan, omdat hij 45 minuten mocht spelen tegen Litouwen.

Met zijn 84 wedstrijden in LaLiga 2 en 55 wedstrijden in de La Liga zou Oscar Gil zonder twijfel een uitstekende versterking zijn voor de Spaanse coach van Leuven, Oscar Garcia. De marktwaarde van de rechtsback wordt door Transfermarkt geschat op 800.000 euro.