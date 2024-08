KAA Gent houdt sterkhouder aan de kant om transfer mogelijk te maken

Het is een komen en gaan bij KAA Gent. Julien De Sart was wellicht niet de laatste sterkhouder die de club deze zomer verlaten heeft.

Julie De Sart moest de komende jaren de draaischijf van KAA Gent worden. Hij verlengde nog maar pas zijn contract, maar is ondertussen wel richting Qatar vertrokken. De Buffalo’s haalden wel al de nodige versterkingen binnen en daar is sportieve baas Arnar Vidarsson zeker blij mee.

“We zijn best tevreden over wat er al is gerealiseerd, maar natuurlijk is het niet ondenkbaar dat er nog spelers vertrekken. Maar ook daar geldt: als er iemand de club verlaat, houden we in principe al zijn vervanger achter de hand”, laat Vidarsson weten aan Het Nieuwsblad.

Mogelijke vertrekkers? Hong, Torunarigha als Samoise zijn aan hun laatste contractjaar begonnen en zijn dus duidelijke transfertargets. Ook Matias Fernandez-Pardo wordt genoemd, maar volgens Vidarsson staat hij niet in de etalage.

Hong en Samoise blijven voorlopig spelen bij KAA Gent, bij Torunarigha doen ze dat bewust niet. Volgens Vrancken mist hij momenteel de focus door alle transferperikelen. Hij zal voorlopig dus niet meer in actie komen.

“We zitten in een transitieperiode. Deze transferperiode willen we vooral balans brengen in onze kern. Wellicht heb je zelfs twee of drie mercato's nodig om dit traject volledig te realiseren. Geef ons nog wat tijd, want voor Wouter is het ook niet makkelijk om in deze omstandigheden de juiste sportieve balans te vinden”, besluit Vidarsson.

De interesse voor Torunarigha is groot. Monza, Leeds, Crystal Palace en West Ham zouden al geboden hebben, maar onder de vijf miljoen euro die KAA Gent wil vangen.