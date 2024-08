'Anderlecht gaat in de clinch met Lyon en diverse Engelse clubs voor aanvaller'

Jersurun Rak-Sakyi komt momenteel uit voor Crystal Palace, maar lijkt daar niet in de plannen te gaan voorkomen. En dus kan de jongeling worden uitgeleend door zijn ploeg, want hij ligt nog tot 2027 onder contract.

Rak-Sakyi is een jeugdproduct van Chelsea dat daarna naar Crystal Palace ging en daar hoopte te gaan doorbreken. Tot op heden is dat dus nog niet gelukt voor de 21-jarige Engelse centrale aanvaller, zoveel is duidelijk.

#Leeds, #Burnley, #SheffUtd among the clubs keen to take Jesurun Rak-Sakyi on loan from #CrystalPalace this season. #Anderlecht, #Lyon too. #Southampton still there and keen on a permanent deal or loan that contains one: https://t.co/OzHTtF6aQx pic.twitter.com/aPIsbAsMRU