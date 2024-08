Brian Riemer laat zich uit over mercato van Anderlecht en kondigt aan dat we nog wat mogen verwachten

Volg Anderlecht nu via WhatsApp!

De transferzomer van Anderlecht begint op gang te komen. Paars-wit rondde al enkele transfers af, en er komen nog nieuwe gezichten aan.

Het heeft lang geduurd, maar Anderlecht begint op dreef te komen op de transfermarkt. Jan-Carlo Simic werd al voorgesteld, net zoals Magnus Munck.

Thomas Foket moet op zijn beurt nog komen, maar die transfer lijkt in kannen en kruiken. Coach Brian Riemer kondigde aan dat er nog wel wat verwacht mag worden.

"Ik ben een coach en ik ben ook wel wat ongeduldig", begint hij bij Het Laatste Nieuws. "Maar ik weet dat de scouting veel moeite doet en hard werkt."

"We zijn nog niet klaar met onze mercato en ik zal rustig wachten. Iedereen in de club werkt dag en nacht. We verwachten nog wel wat jongens", besluit hij.

Er zullen ongetwijfeld ook nog spelers vertrekken, maar... "Er moeten genoeg spelers overblijven zodat er een gezonde concurrentie is binnen de ploeg", besluit Riemer.