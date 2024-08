📷 OFFICIEEL Beerschot pikt pion van KV Oostende op

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Beerschot stelt Nils Vanneste aan als head of recruitment and development. Hij verwierf vooral naam door zijn passage bij KV Oostende.

Nils Vanneste zal bij zijn nieuwe job vooral inzetten op de uitbouw van een datasysteem om de juiste profielen van spelers aan te trekken voor zowel de eerste ploeg als de jeugdacademie. Met als doel om de scouting en rekrutering van Beerschot verder te professionaliseren en de doorstroming tussen de jeugdacademie en het eerste elftal te bevorderen.

Vanneste heeft al meer dan 10 jaar ervaring in het Belgische voetbal. Zo was hij sportief directeur van de jeugdopleiding van KV Oostende en later ook sportief directeur van het eerste elftal van KVO, jeugdcoach bij KV Kortrijk en docent van Voetbal Vlaanderen.

Vanneste zal vanuit de sportieve filosofie van de club een duidelijk dataprofiel bouwen van spelers op elke positie. Die data gaat dan gebruikt worden om andere spelers voor diezelfde positie binnen te halen.

Zo kan Beerschot veel gerichter gaan rekruteren in de jeugd op bepaalde profielen. Uiteraard met als einddoel om zo veel mogelijk spelers op te leiden in onze academie die uiteindelijk naar de eerste ploeg zullen kunnen doorgroeien.

Daarbovenop zal Vanneste ook een actieve rol opnemen in de rekrutering en scouting van de eerste ploeg. Ook daar zal het datasysteem centraal staan om spelers met de juiste profielen te vinden.