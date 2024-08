Opnieuw speler kwijt? 'Royal Antwerp ziet man van vijf miljoen euro vertrekken naar Serie A'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Jurgen Ekkelenkamp lijkt op weg naar Udinese. De middenvelder van Royal Antwerp FC mocht bij een goed bod vertrekken en dat lijkt nu het geval te gaan zijn. Na twee seizoenen verlaat hij zo The Great Old opnieuw.

La Gazzetta dello Sport kondigde een maandje geleden nog aan dat Antonio Conte, de nieuwe trainer van Napoli, zijn oog had laten vallen op enkele talenten uit België en de Belgische competitie. Daarbij werd ook Ekkelenkamp genoemd.

Hij zou bij een goed bod wegmogen uit De Bosuil en dat hebben ook de andere Italiaanse clubs gehoord. En dus probeerden zij hem massaal voor de neus van Napoli weg te gaan kapen. Dat lijkt nu ook gelukt te zijn.

Volgens Gazet van Antwerpen staat Udinese namelijk zeer dichtbij een akkoord met Ekkelenkamp en Antwerp. Daarna zou hij snel stamnummer 1 kunnen verlaten voor een avontuur in de Serie A laat de krant nog weten.

Miljoenen naar Antwerp?

Udinese troeft zo dus onder meer Napoli af. Ekkelenkamp kwam twee jaar geleden voor vijf miljoen euro over van Hertha Berlijn naar Antwerp, nu kan The Great Old nog een deel van die transferprijs gaan recupereren.

Momenteel wordt zijn marktwaarde nog op 4,5 miljoen euro geschat volgens Transfermarkt. Tegen Charleroi speelde hij afgelopen weekend meteen 67 minuten, vorig seizoen had hij het iets lastiger in vergelijking met zijn eerste seizoen bij Antwerp.