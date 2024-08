Enzo Scifo stipt één ding aan dat Domenico Tedesco nooit mag vergeten

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Drie jaar na zijn vertrek bij Moeskroen is Enzo Scifo opnieuw aan de slag in het voetbal. Nu werkt hij als Talent Development Manager bij RAAL La Louvière.

Enzo Scifo speelde bij de jeugd van La Louvière, vooraleer hij bij RSC Anderlecht aan de slag ging. Nu lijkt de cirkel helemaal rond bij de nieuwkomer in de Challenger Pro League.

In een interview met La Dernière Heure laat Scifo van zich horen over de Rode Duivels. “Ik speelde graag met mijn generatie, maar ik had graag naast Hazard, De Bruyne en de rest gespeeld”, vertelt hij.

Van de Gouden Generatie werd verwacht dat ze prijzen zouden pakken, maar dat kwam er niet van. “Ik heb de indruk dat we er meer uit konden halen”, geeft Scifo meteen toe. Veel meer in onszelf geloven en chauvinistischer zijn is noodzakelijk.

“Soms zijn de Belgen te bescheiden. Gezien de kwaliteit van de kern, moet je je afvragen wat dit team mist. Het is de mentaliteit, de vastberadenheid”, klinkt het.

Ook over het voorbije EK is hij duidelijk: dit is niet goed genoeg als je ziet welke spelers Domenico Tedesco ter zijner beschikking heeft. “Hij weet dat zelf ook wel. Wat je een coach goed maakt, hangt ook af van de mensen om je heen.”

Eén ding wordt vaak vergeten. “Je moet nooit de menselijke kant van een speler vergeten. Voor mij zou het een droom zijn geweest om coach van de Rode Duivels te worden, maar vandaag heb ik andere ambities.”