'Genk, Gent en Antwerp vissen in dezelfde vijver en mikken op aanvaller'

KAA Gent is de topfavoriet om Helio Varela in huis te halen. De 22-jarige flankspeler is momenteel actief in de Portugese competitie, maar staat in de belangstelling van heel wat teams uit binnen- en buitenland zo blijkt.

Daarbij ook drie Belgische teams volgens Sacha Tavolieri. Zowel Gent, Genk als Antwerp hebben zich namelijk geroerd voor de speler volgens de transferexpert. En de Buffalo's lijken dus in polepositie te staan voor hem.

🔵🦬 #KAAGent put a close eye on Hélio Varela !



🇨🇻 Buffalos took information on 22yo Cape Verde left winger in order to consider the possibilities of a deal this summer.



🇵🇹 #Portimonense asking around €3M.



🇧🇪 #KRCGenk & Royal #Antwerp FC remains attentive to the situation… pic.twitter.com/BzUPkzjNpz