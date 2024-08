Jesper Fredberg geeft supporters Anderlecht heel wat hoop met ferme aankondiging

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De kogel is door de kerk. Thomas Foket is een mauve. En daar is hij zelf ook bijzonder tevreden mee. Maar het gaat duidelijk niet bij de rechtsachter alleen blijven, want paars-wit moet ook nog in andere linies versterken.

Vorig seizoen speelde RSC Anderlecht tot het einde van het seizoen mee om de topplaatsen in de Belgische competitie, maar uiteindelijk werd het wel 'amper' een derde plaats. Dit seizoen willen ze beter gaan doen. Daartoe wil paars-wit zich wel flink gaan versterken. Met Thomas Foket werd alvast een nieuwe rechtsachter in huis gehaald die voor extra concurrentie moet gaan zorgen voor Killian Sardella. En wat denkt Fredberg ervan? Foket is een Sportingboy. 🟣⚪ pic.twitter.com/FhPuUEY1g8 — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) August 3, 2024 Thomas Foket 25. 🇧🇪 pic.twitter.com/rDH3HNrLt4 — ket (@rscafrns) August 3, 2024 "We zijn erg blij dat we Thomas naar RSC Anderlecht kunnen halen. We blijven constant zoeken naar de juiste versterkingen om ook de concurrentie binnen de kern aan te scherpen", aldus Jesper Fredberg op de webstek van Anderlecht. Nog meer versterkingen? "Thomas is een speler met een grote werkethiek, met veel ervaring, tactisch gedisciplineerd en hij geeft altijd alles op het veld. Tenslotte weten we ook allemaal dat Thomas erg gepassioneerd is door deze club, dus dat kan niet anders dan een heel mooie match worden." Naast de blijdschap om de transfer van Foket, spreekt Fredberg dus ook over andere versterkingen om de concurrentie aan te scherpen. De komende weken mag dus ook in andere linies misschien nog wel wat verwacht worden.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Antwerp - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (04/08).