Marc Degryse komt met heel veel kritiek op Yari Verschaeren: "Kijk naar Hans Vanaken!"

Yari Verschaeren voetbalt bijna zes jaar na zijn debuut nog steeds voor RSC Anderlecht. Nochtans werd hij een grote toekomst in het buitenland voorspeld.

Yari Verschaeren speelde eind 2018 zijn eerste wedstrijd voor RSC Anderlecht. Een toptalent, met een grote toekomst. “Puur naar talent bestaat voor mij geen twijfel; wat dat betreft, is hij te goed voor België”, zegt Marc Degryse in Het Laatste Nieuws.

Maar er zijn ook veel bedenkingen bij de speler. “Naar fysieke mogelijkheden en naar karakter en persoonlijkheid heb ik mijn vraagtekens. Louter fysiek, inzake fitheid, heeft Verschaeren een groot probleem.”

Volgens Degryse is er elk seizoen wel iets met hem. “Altijd is er wel iéts: de knie, de enkel, de hamstrings... Dat wil óók zeggen dat Anderlecht al die tijd een speler betaalt die in de tribune zit. Vergelijk hem met Hans Vanaken. Die is omzeggens nooit geblesseerd.”

Ook zijn persoonlijkheid mag wat straffer dan het nu is. “Hij is een goede, nette, aardige jongen. Welopgevoed, steeds beleefd. Maar op een bepaald moment moet je aan de top haar op je tanden tonen.”

Zeker in het dossier rond Christian Eriksen zou Verschaeren zich moeten laten horen. “Het is aan hem om op tafel te slaan: 'Hey, ik ben hier ook nog.' Verschaeren moet zich meer gaan profileren. Zondag is het op Antwerp, hé. Wel, begin er maar aan, jongen. Laat zien wie je bent, en laat dat dan ook maar weten in het interview achteraf.”