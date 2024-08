Wordt Europees voetbal een last voor Cercle Brugge? Muslic onthult wat er beter moet

Cercle Brugge staat zondag al voor zijn vierde officiële wedstrijd van het seizoen. Voor de ploeg van Miron Muslic is het dan ook aanpassen.

Voor het eerst in 14 jaar speelt Cercle Brugge nog eens Europees voetbal. Het moest wel al in de tweede voorronde van de Europa League aan de bak, met twee wedstrijden tegen het Schotse Kilmarnock.

Komende donderdag moet Cercle alweer naar het Noorse Molde voor de derde voorronde, een week later probeert het thuis de laatste voorronde van de Europa League en al zeker de groepsfase van de Conference League af te dwingen.

Muslic over invloed Europese wedstrijden

"Dit is iets helemaal nieuw voor ons. We zullen een ritme moeten vinden om ook in het weekend te presteren als we op donderdag spelen." Op de eerste speeldag ging Cercle nog met 3-0 onderuit op het veld van Westerlo.

"Van der Bruggen is de enige in deze groep met Europese ervaring. Maar het is niet dat ik klaag. Dit is exact de ervaring die we nodig hebben als we jonge spelers willen ontwikkelen", zei Muslic nog.

Donderdagavond werd er dan ook snel aan recuperatie gedacht, want zondag om 16u wacht alweer KV Kortrijk. "Ik ben er zeker van dat we zondag een goed elftal aan de aftrap kunnen brengen", besloot Muslic.