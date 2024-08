Odoi slaat zich voor het hoofd na tactische fout maar heeft meteen oplossing klaar na nederlaag tegen Anderlecht

Denis Odoi bewijst elke week dat een 36-jarige voetballer zeker geen oude en versleten voetballer is. Na zijn switch van Club Brugge naar Antwerp lijkt Odoi nog niets van zijn niveau te hebben ingeboet.

Menig voetbalvolger fronste de wenkbrauwen toen Antwerp de komst van Denis Odoi bekendmaakte. Vooral omdat de 36-jarige Odoi voor twee seizoenen mocht tekenen op de Great Old. Maar na twee wedstrijden lijkt Odoi die criticasters zelf lik op stuk te geven.

Individuele fouten

Want ook tegen Anderlecht was Odoi zeer aanwezig op het middenveld bij Antwerp. Zo lag hij met een lange crosspass ook nog eens aan de basis bij het enige doelpunt van het 1-2 verlies. "Buiten de doelpunten creëerden ze niet zo veel", reageerde Odoi na affluiten.

"Tweemaal een individuele fout die ons nekt", wist aanvaller Vincent Janssen te vertellen. "Vooraan konden we bovendien als aanvallers ook de bal er vaker intrappen. Het zijn die kleine momentjes die ons seizoen moeten vooruithelpen in plaats van achteruit", klonk het.

© photonews

Spelen in functie van nieuwkomers

Het tweede doelpunt van Anderlecht werd ingeleid door balverlies bij Chery. "Ik ging mee in de omschakeling maar dan verliezen we de bal", zuchttte Odoi. "Normaal wissel ik af met Doumbia wie er meegaat in de omschakeling. Ik wist niet waar hij exact stond maar misschien moest ik wel blijven zodat er toch nog zeker éénman voor de verdediging stond", legde hij de schuld deels bij zichzelf.

Volgens Odoi is dat iets dat Antwerp vaker moet doen: "Nieuwkomers zoals Costa zijn dit niveau niet gewoon. Doumbia heeft veel potentieel maar zit er nog niet. Misschien moeten we meer in hun functie spelen? Nu ging ik net voor het tegendoelpunt mee omdat de bal links was en ze konden crossen naar mij maar dat moeten we nog leren voor de volgende matchen", besloot hij zijn tactische analyse.