Sterkhouder van Westerlo solliciteert openlijk bij Anderlecht: "Dan moeten ze bellen hé"

Westerlo is met zes op zes aan het seizoen beginnen. Eén van de smaakmakers zou de ploeg wel eens kunnen verlaten.

Nicolas Madsen is één van de spelers bij Westerlo die zich meer en meer in de kijker lopen. Vorig seizoen was al bijzonder goed en dat zorgt voor de nodige interesse.

Volgens verschillende bronnen zou Coventry geïnteresseerd zijn om hem over te nemen. Madsen ligt nog onder contract tot medio 2026 en heeft volgens Transfermarkt een marktwaarde van 2,5 miljoen euro.

“Ik weet dat er concrete interesse is van clubs uit andere competities. Mijn makelaar houdt er zich mee bezig”, vertelt hij bijzonder koel aan Het Belang van Limburg.

“Ik ben zelf ontzettend ambitieus en denk dat ik klaar ben voor een club op een hoger niveau. Wellicht zal een eventuele transfer niet de laatste zijn in mijn carrière”, geeft hij meteen ook mee.

Zolang hij bij Westerlo gaat hij vol voor de club. Toch sluit hij een zomers vertrek zeker nog niet uit. “De puzzelstukken moeten in elkaar vallen en drie partijen moeten een akkoord vinden. Als het deze transfperiode niet lukt, is er in de winter een nieuwe transfermercato.”

En dan valt plots de naam van Anderlecht. Madsen is een Deen en daarvan hebben ze er bij paarswit in overvloed. “De Deense connectie bij Anderlecht versterken? Dan moeten ze bellen hé.”