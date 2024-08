Stevige overwinning, maar toch niet blind voor zelfkritiek met oog op Gent en Union: "Als we tegen de ploegen uit de top- 6 ..."

Charleroi had in de eerste helft op Stayen geen kind aan STVV. Na 45 minuten stond er al 0-4 op het scorebord. In de tweede helft ging de voet van het gaspedaal, maar verder dan 1-4 kwamen de Kanaries niet meer terug.

Alleen maar redenen tot blijdschap dus bij de Zebra's. Vorig seizoen konden ze de top-12 niet halen en moesten ze strijden tegen degradatie, dit seizoen willen ze beter doen onder de vleugels van coach Rik De Mil. Die zag na de 1-4 zege tegen STVV toch nog wel wat werkpunten. "We hebben een heel goede eerste helft gespeeld. Daar ben ik heel tevreden mee. Ik was wel teleurgesteld dat we die tegengoal nog slikken", aldus De Mil bij Sporza. © photonews De coach van de Zebra's wil dit seizoen namelijk hoger mikken: "En als we ook punten willen pakken tegen de top 6, dan zullen we 90 minuten moeten spelen als in de eerste helft." De tegenstand lijkt alvast verwittigd. Heymans wilde een hattrick Daan Heymans van zijn kant scoorde twee keer en deed zo meer dan zijn ding voor de Carolo's. "Ik ben heel blij met mijn twee goals, al had het eigenlijk een hattrick moeten zijn", blijft ook hij kritisch na de zege tegen STVV. "Als je met 0-4 kan gaan rusten, dan voel je dat er een kwaliteitsverschil is. Dit niveau moeten we de komende matchen bevestigen", kijkt ook hij al vooruit. De volgende speeldagen zijn thuis tegen Gent en op bezoek bij Union SG - echte graadmeters dus.