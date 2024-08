Parket vindt nieuwe elementen in 'zaak Eddy Snelders': voormalig voetbalcommentator voor aanranding voor de rechter

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het parket wil dat voormalig voetbalcommentator Eddy Snelders voor de rechter verschijnt wegens de aanranding van twee volwassen vrouwen en zijn destijds minderjarige stiefdochter. Volgens Het Laatste Nieuws zou Snelders haar betast hebben tijdens een ritje met een quad toen zij 16 jaar oud was.

Uit het onderzoek naar exhibitionisme tegen de 66-jarige Snelders zijn verschillende strafbare feiten aan het licht gekomen. Naast het stiekem filmen van vrouwen op toiletten, onder de douche en in kleedhokjes van een openbaar zwembad, wordt nu ook een mogelijke aanranding onderzocht.

Het parket zal de raadkamer vragen om Snelders op verdenking van aanranding voor de correctionele rechtbank te brengen. In totaal gaat het om drie slachtoffers: een buurvrouw, een huishoudelijke hulp, en de nu 27-jarige dochter van Bé De Meyer (60).

De Meyer was 16 jaar samen met Snelders en trouwde in september 2022 met hem. Inmiddels is het koppel gescheiden.

Volgens Het Laatste Nieuws zou Snelders zijn stiefdochter meerdere keren betast hebben tijdens een quadritje tijdens een weekend naar zijn chalet in de Ardennen. Het meisje durfde haar moeder niets te vertellen.

Tijdens het onderzoek verklaarde de stiefdochter dat Snelders vaker grensoverschrijdend gedrag vertoonde. Hij zou haar meerdere keren begluurd en zelfs gefilmd hebben in haar slaapkamer. Snelders verklaarde tegenover de speurders dat dit niet meer was dan ‘puberale nieuwsgierigheid’.