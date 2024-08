Cercle Brugge vindt opvolger Kévin Denkey bij AS Monaco

Volgens het Duitse sportblad Bild wil de aanvaller graag Dortmund verlaten voor meer speelminuten. De Duitse jeugdinternational is naar eigenzeggen ongelukkig en zou naar verluidt al in onderhandeling zijn met AS Monaco, de hoofdaandeelhouder van Cercle Brugge.

Paris Brunner wordt in de voetbalwereld aanzien als een supertalent. De aanvaller won de Gouden Bal tijdens het FIFA U17 Wereldkampioenschap in 2023. Daar wist hij maar liefst vijf keer te scoren, wat tevens ook de wereldtitel opleverde voor Duitsland.

Op papier is Brunner dus een ideale opvolger voor Kévin Denkey. De topschutter van de Jupiler Pro League heeft na een sterk seizoen de belangstelling van verschillende Europese topclubs gewekt. Cercle Brugge hoopt dan ook om Denkey voor een recordbedrag te verkopen.

Het Duitse toptalent zou volgens Bild een langdurig contract kunnen ondertekenen bij Monaco, waarbij hij eerst een seizoen wordt uitgeleend aan dochterclub Cercle.

🟢⚫️ Paris Brunner (18) from Dortmund could join Cercle, as per @SPORTBILD. 🚨🇩🇪



The German youth international and prolific striker is unhappy with a lack of opportunities and reportedly in advanced talks with AS Monaco.



He would then join Cercle on a season long loan. pic.twitter.com/6dpkVLkx64