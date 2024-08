Vertonghen twijfelde even, maar... "Je kan op dat moment geen discussie hebben tussen de aanvoerder en de oudste speler"

Jan Vertonghen is bij Sporza nog eens teruggekomen op het bizarre moment toen de Rode Duivels na de kwalificatie tegen Oekraïne uitgefloten en uitgejouwd werden. De ouderdomsdeken legt uit wat er op dat moment in hem omging.

Vertonghen heeft altijd een goeie band gehad met de supporters en begreep het helemaal niet. "Ik was heel blij met de kwalificatie. Oké, de manier waarop was niet mooi."

"Ik was op weg naar de supporters en ik zie een rode muur die enkel maar wegwerpgebaren doet en ik hoor fluitconcerten", zegt hij bij Sporza. "Je ziet me ook verbaasd reageren. Heb ik iets gemist? Is er in die match iets gebeurd dat ik niet heb meegekregen?"

Hij wou de supporters bedanken en toch even gaan vieren. "Een feestje is een groot woord, maar ik wilde het moment wel samen vieren. Ik wist echt niet wat me overkwam."

Maar kapitein Kevin De Bruyne maakte er snel een einde aan. "Kevin had dat gevoel ook en zei toen als aanvoerder dat we terug moesten gaan. En op dat moment moet je hem volgen."

"Wanneer je dat niet doet, creëer je pas een situatie binnen de spelersgroep. En die moet samenblijven. Je kunt op dat moment geen discussie krijgen tussen de oudste speler en de aanvoerder. Dus ik volgde Kevin."