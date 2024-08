Antwerp overweegt vertrek van volgende sterkhouder als ze niet tot een akkoord komen over contractverlenging

Bij Antwerp moet er geld in het laatje komen. Daarom rekenen ze nog op de verkoop van enkele dure spelers. Gisteren vertrok zo ook al Jurgen Ekkelenkamp en Jean Butez en Mandela Keita zitten nog in de wachtkamer. Maar ook Zeno Van Den Bosch zou nog in dat rijtje kunnen komen.

Ietwat onverwacht misschien, want de verdediger is sinds Nieuwjaar incontournable naast Toby Alderweireld, maar The Great Old zit een beetje gewrongen tussen de wens om hem te houden en de nood om hem te verkopen. De 21-jarige Van den Bosch is ook dit nieuwe seizoen een vaste waarde onder de nieuwe coach van Antwerp, maar een vertrek is nog mogelijk. Antwerp heeft al flink verdiend aan transfers van George Ilenikhena en Jürgen Ekkelenkamp en verwacht nog meer inkomsten. Van den Bosch is een speler die ze nog jaren kunnen gebruiken, zeker als Alderweireld stopt. Het bestuur bood hem eind vorig seizoen een nieuw contract aan, maar er is nog geen akkoord uit de bus gevallen, weet GvA. Van den Bosch en zijn entourage waren niet tevreden met het voorstel, waardoor een transfer aantrekkelijk blijft voor Antwerp om te voorkomen dat hij volgend jaar gratis vertrekt. Er is zeker interesse voor Van den Bosch, vooral uit Italië. Hij gaf eerder aan dat hij Italië wel ziet zitten en Torino heeft zijn situatie gevolgd. Hoewel Torino uiteindelijk koos voor de Spanjaard Saul Coco, blijft de interesse bestaan. Als het prijskaartje daalt naar ongeveer 6 miljoen, is een transfer naar een buitenlandse club nog steeds mogelijk.