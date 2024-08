Belgische voetbalbond grijpt in na transferruzie tussen Antwerp en OH Leuven over speler van ... acht jaar

De kans dat u al gehoord hebt van Nacer Mohamed-Ali? Dat is eerder klein. De jongeman is namelijk amper ... acht jaar. Toch is hij nu al het onderwerp van een ongeziene heisa geweest. Hij was de jongen die onderdeel was van een serieuze transfersaga.

Nacer Mohamed-Ali is een achtjarige jongen die van het Leuvense is verhuisd met zijn familie naar Brasschaat. En dat is het begin geworden van een ferme transfersaga. Zover dat het zelfs bij de Belgische voetbalbond aanhangig werd gemaakt. OH Leuven was het namelijk niet eens met de transfer om bijzondere redenen van Nacer Mohamed-Ali van Leuven naar Royal Antwerp FC. En dus moest de mama van de speler komen getuigen op de Belgische voetbalbond. Daar bleek dat de speler samen met zijn mama zal verhuizen naar Brasschaat. Zij heeft het hoederecht over het kind en dat verklaarde ze ook bij het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal. Die hebben zich uitgelaten over de zaak. "Het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal heeft beslist het verzet van Oud-Heverlee Leuven tegen de transfer van speler Nacer Mohamed-Ali naar de club Royal Antwerp FC ontvankelijk doch ongegrond te verklaren en bevestigt de transfer van voormelde speler naar R. Antwerp FC."