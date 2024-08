'Anderlecht verrast en wil shoppen bij Duitse kampioen'

Gustavo Puerta van Bayer Leverkusen staat volgens Sacha Tavolieri in de belangstelling van RSC Anderlecht. Dat toch wel opvallend nieuws heeft de transferexpert op woensdagnamiddag gedeeld via de sociale media.

Als spelmaker werden de voorbije weken nog Christian Eriksen en vooral Dennis Praet genoemd, nu lijkt het geweer dan toch van schouder te worden veranderen. Gustavo Puerta is een 21-jarig toptalent die op zoek is naar meer speelminuten.

🟣🇨🇴 Sporting #Anderlecht in touch with Bayer #Leverkusen for Gustavo Puerta !



🔄 #Bayer04 open for a loan and aware of #RSCA interest for the Colombian central midfielder. Belgian side wants to insert an option to buy.



⏳ Wait&See… #mercato #JPL pic.twitter.com/0TAJPRJDls