Anthony Moris zit in een dip: wat moet Union nu met zijn doelman doen?

Union Saint-Gilloise verloor met 3-1 op het veld van Slavia Praag in de derde voorronde van de Champions League. Doelman Anthony Moris maakte geen goed indruk en blunderde zelfs.

Na het winnen van de Supercup, werd Union vervolgens op een gelijkspel gehouden door Dender bij de start van het nieuwe seizoen, om een week later met 3-1 te winnen van Beerschot.

Met een voorsprong van twee doelpunten zagen ze Beerschot terug in de wedstrijd komen aan het begin van de tweede helft na een slecht verwerkte schot van Anthony Moris.

De doelman en aanvoerder van Union liet woensdag niet zien wat hij kon tegen Slavia Praag. Hij had de bal niet stevig in handen bij de 2-0 van de Tsjechen en gaf hen vervolgens de 3-0 cadeau met na een verschrikkelijke pass te geven.

Natuurlijk gaat het "slechts" om enkele lastige wedstrijden voor Moris, die daarentegen beslissend was in de Supercup tegen Club Brugge. Waarom roept zijn situatie zoveel twijfels op?

Ten eerste omdat de Luxemburger deze zomer in verband werd gebracht met een vertrek, vanwege de geruchten over de komst van Arnaud Bodart. Behoudens een grote verrassing, gaat dat niet door.

Ten tweede omdat dit niet de eerste keer is dat Moris een mindere periode doormaakt. Als we terugdenken aan enkele van zijn fouten wat verder terug tegen Rangers of Leverkusen, herinneren we ons ook zijn blunders aan het begin van de play-offs vorig seizoen, die hen erg duur te staan kwamen.

Het is nu de vraag welk signaal Sébastien Pocognoli zou geven als hij zijn doelman, tevens aanvoerder, (tijdelijk) opzij zou zetten. Het team is nog volop in opbouw en het ontnemen van een van zijn steunpilaren zou kunnen leiden tot destabilisatie in een cruciale periode. De coach verdedigde Moris overigens na zijn wedstrijd tegen Slavia Praag.

De vraag is ook wie op de lange termijn Moris zou kunnen vervangen als het 'probleem' blijft duren. In dat geval lijken noch Lindner (ondanks zijn status als international) noch Imbrechts in staat te zijn om hem te vervangen. Maar we moeten ook niet meteen uitgaan van het ergste. Moris heeft al bewezen dat hij kan terugkeren na moeilijke periodes.