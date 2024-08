'Club Brugge heeft akkoord met Italiaanse topclub over transfer van Nusa en... vooral de lage transfersom is héél verrassend'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Italiaanse topclubs staan vol op het gaspedaal voor Antonio Nusa. Club Brugge zou op het punt staan om een akkoord te sluiten over de transfer van de Noorse aanvaller. En de geïnteresseerde club is niét Juventus FC of SS Lazio.

De voorbije dagen schreven we al dat de transfer van Antonio Nusa in een stroomversnelling lijkt te komen. Vooral uit Italië is de interesse concreet geworden. De interesse van Juventus FC was al langer gekend, maar ook SS Lazio zou zich inmiddels in de debatten gemengd hebben. En als twee (Italiaanse) honden vechten om één been… loopt een derde club er mee heen. © photonews CalcioMercato weet dat AS Roma aan het langste eind zal trekken. De Romeinen hebben van het dossier een prioriteit gemaakt én zaten de voorbije dagen rond de tafel met Club Brugge. Toch opvallend: blauw-zwart zou akkoord gaan met een transfersom van achttien miljoen euro. Minstens even belangrijk: momenteel hebben we geen informatie over eventuele extra bonussen die de prijs kunnen doen oplopen. Kan Antonio Nusa deze keer wél zijn transfer maken? Nusa leek vorige winter op weg naar Brentford FC. The Bees waren bereid om 37 miljoen euro te betalen voor de Noor, maar medische proeven staken daar een stokje voor. Is het deze keer wel prijs voor Nusa?