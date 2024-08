Liverpool was héél lang geruisloos op de transfermarkt, maar: 'Reds hebben akkoord met kersvers Europees kampioen en gaan héél véél miljoenen spenderen'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Liverpool FC gaat zich roeren op de transfermarkt. De Engelse topclub heeft van Martin Zubimendi een prioriteit gemaakt. Al moet er nog met Real Sociedad gepraat worden.

De zomermercato is al enkele weken geopend, maar het bleef de voorbije weken héél stil rond Liverpool FC. Arne Slot koos bewust om de huidige selectie eerst te evalueren en dan pas aan versterkingen te denken.

Die evaluatieperiode is duidelijk voorbij. De Engelse media weten dat Liverpool FC een prioriteit heeft gemaakt van Martin Zubimendi. Meer zelfs: er is al een akkoord tussen The Reds en de tienvoudig Spaans international.

Real Sociedad ligt echter nog dwars. Zubimendi heeft een afkoopsom van zestig miljoen euro in zijn contract staan. Transfermarkt schat de marktwaarde van de kersverse Europees kampioen op vijftig miljoen euro, maar Real Sociedad houdt voet bij stuk.

Haalt Liverpool FC een kersvers Europees kampioen naar Anfield Road?

Liverpool wil echter de gevraagde zestig miljoen euro niét (in één keer) ophoesten. De komende dagen moeten onderhandelingen tussen beide teams duidelijkheid verschaffen over de toekomst van de 25-jarige middenvelder.