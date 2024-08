Vrancken bevestigt vertrek van sterkhouder: "Ik wil enkel spelers die willen vechten voor de clubkleuren"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Jordan Torunarigha heeft (zo goed als zeker) zijn laatste wedstrijd in het shirt van KAA Gent gespeeld. De 27-jarige verdediger heeft zijn zinnen gezet op een transfer. Dat is eveneens bevestigd door Wouter Vrancken.

KAA Gent gaat deze zomer nog een sterkhouder verliezen. De Buffalo's zagen onder anderen Tarik Tissoudali en Julien De Sart al vertrekken en met Laurent Depoitre vertrok een aanvaller met een enorme staat van dienst uit de Gentse vestiaire.

Ook Jordan Torunarigha heeft zijn laatste wedstrijd voor Gent gespeeld. Het is geen toeval dat de éénvoudig Nigeriaans international de trip naar Denemarken niet heeft meegemaakt.

"Het klopt dat hij niet is meegereisd omwille van extrasportieve redenen", windt Wouter Vrancken er geen doekjes om. "Ik wil spelers die voor de volle honderd procent met hun hoofd bij de club zitten én willen vechten voor de kleuren. Dat is bij Jordan op dit moment niet het geval.

AC Monza heeft een bod van 3,5 miljoen euro neergelegd bij Gent om de verdediger naar De Laars te halen. Gent hoopt echter meer uit de brand te slepen voor Torunarigha. Transfermarkt schat de marktwaarde van de verdediger op vijf miljoen euro.

De Buffalo's speelden vanavond hun heenwedstrijd in de derde voorronde van de Conference League tegen Silkeborg IF. Het werd 2-2 op Deense bodem. De Oost-Vlamingen moet volgende week vol aan de bak in de terugwedstrijd.