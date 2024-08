Belgische club gaat vol voor stunttransfer en wil Brecht Dejaegere terughalen naar de JPL

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KV Kortrijk haalde aan het begin van de transferperiode al meteen versterking. De club is echter nog niet klaar op de transfermarkt en wil uitpakken.

KV Kortrijk begon met 3 op 6 aan het nieuwe seizoen, voorlopig geen slechte start voor de Kerels. Dat doet KVK met een aantal nieuwe gezichten.

De club deed al enkele mooie transfer en heeft zo al heel wat versterking gehaald. Maar de club is duidelijk nog niet klaar op de zomermercato.

Volgens Het Laatste Nieuws wil de club uitpakken en Brecht Dejaegere terughalen naar de Jupiler Pro League. Van een stunttransfer gesproken.

Dejaegere speelde in het verleden al bij KVK, tot hij in 2013 verkocht werd aan KAA Gent. Daar speelde hij nadien in totaal 247 wedstrijden.

Afgelopen zomer verliet hij het Franse Toulouse om in de MLS bij Charlotte aan de slag te gaan. Het lijkt er dus op dat Dejaegere terugkeert naar zijn eerste club.