'Ex-club dringt nog steeds aan: blauw-zwart wil meewerken aan deal'

Bij Club Brugge zijn ze volop bezig hun kern naar volgend seizoen samen te stellen. Een aantal transfers werden al binnengehaald, diverse anderen vertrekken mogelijk nog bij blauw-zwart. Een team uit Noorwegen blijft alvast aandringen.

Zo is er onder meer de situatie van Philip Zinckernagel. De spelmaker kwam het voorbije seizoen onder Hayen maar met mondjesmaat in actie voor Club Brugge en dus was de vraag wat er met hem moest gebeuren.

Zeven goals en negen assists totaliseerde Zinckernagel voor Club Brugge. Zeker onder Deila - die hem nog kende van bij Standard - was hij een belangrijke speler, maar in 44 wedstrijden kon hij zich nooit echt in de harten spelen van de blauw-zwarte supporters.

Exit Zinckernagel in de maak bij Club Brugge?

Nu duidelijk is dat Club Brugge verder gaat onder Nicky Hayen, lijkt een exit van Zinckernagel meer dan ooit in de lijn van de verwachtingen te liggen. Op echte kansen in de nieuwe jaargang lijkt hij niet te moeten rekenen, zoveel is duidelijk.

Club Brugge kocht hem zelf voor 2,5 miljoen euro over van Olympiakos. De club lijkt dan ook graag nog wat geld te willen recupereren. Zijn ex-club Bodo/Glimt is nu in de dans gesprongen.

Zij willen er Zinckernagel graag bij hebben en ook de Deense aanvallend ingestelde speler zou een terugkeer wel zien zitten. Volgens Het Nieuwsblad willen alle partijen dan ook meewerken aan een transfer.