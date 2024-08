Gaat Standard van plan veranderen tegen KV Mechelen? Coach Ivan Leko is op zijn hoede

Kan Standard bevestigen tegen Malinwa? Ivan Leko weigert in ieder geval om vooruit te kijken en weet dat het nooit gemakkelijk is om een team van Besnik Hasi te treffen.

Standard en KV Mechelen zullen de derde speeldag van de Pro League openen op vrijdagavond. Na een 4/6 tegen KRC Genk en Club Brugge, krijgen de Rouches de kans om hun veelbelovende seizoensstart te bevestigen, maar ze zullen het zwaar krijgen.

"KV Mechelen is een team dat 1-1 speelde op Club Brugge tijdens de eerste speeldag. Het presteerde vorig seizoen goed in de competitie en was net niet gekwalificeerd was voor de Champions' Play-offs", zei Ivan Leko tijdens de persconferentie op donderdag.

"Het is een team met een goede organisatie, een goede mix van jeugd en ervaring, en een goede coach die de competitie kent. We zullen ons uiterste best moeten doen om hen te verslaan, we moeten alles geven."

Tijdens de eerste twee speeldagen heeft Standard vooral defensief efficiënt gespeeld en het verschil weten te maken in de omschakeling tegen Club Brugge. Deze keer zullen de Rouches het spel moeten maken, wat veel kan veranderen. Er zullen dus aanpassingen moeten worden gedaan, met name in de tactiek.

"We begonnen de voorbereiding met grote problemen, nu beginnen we de ideeën van de spelers en het team te zien. Iedereen werkt goed en hard, zowel tactisch als technisch. We willen niet praten over doelstellingen, we kennen de situatie. Samen vechten we om elke week beter te doen", concludeerde Ivan Leko.